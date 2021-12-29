Детская больница имени Раухфуса получила новое оборудование в прошлом году

Губернатор посетил больницу и осмотрел новое оборудование.

В пятницу, 7 декабря, губернатор Александр Беглов посетил Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса и осмотрел новое оборудование для отделений офтальмологии и лучевой диагностики, а также поздравил коллектив больницы с Новым годом и Рождеством, передал подарки детям. Об этом сообщил Смольный.

Новое оборудование (ирургическая установка, криохирургический аппарат и рентгенологический аппарат) поступило в отделения в 2021 году. Также губернатор передал сегодня главному врачу больницы Вячеславу Деткову сертификат на портативный ультразвуковой аппарат.

Всего в стационаре 445 коек, из них 255 – хирургические, 175 – педиатрические.

Сегодня стационар преимущественно специализируются на хирургической помощи. С 2015 года он является травмоцентром первого уровня и оказывает экстренную помощь в круглосуточном режиме.

Фото: Смольный