Петербургу выделят 3 млрд рублей на строительство "ИТМО Хайпарка"

Проект оценивается в 41 млрд рублей.

В этом году Правительство РФ выделит Петербургу 3 млрд рублей на строительство комплексного научно-образовательного инновационного центра "ИТМО Хайпарка". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Еще около 2 млрд рублей на строительство выделит Правительство Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного

Средства из федерального бюджета пойдут на строительство главного (учебного) корпуса общей площадь 30 тысяч квадратных метров, общежитий, студенческого клуба и объектов коммунальной инфраструктуры. Речь идет о втором кампусе университета ИТМО, где будут размещены магистратура и аспирантура. Учебный корпус и часть общежитий планируется сдать к середине 2024 года. Городские бюджетные средства будут направлены на развитие инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Смольного

Второй кампус обустроят по стандартам Green Zoom с использованием энергосберегающих технологий. Главный учебный корпус будет создан в виде единого ансамбля из девяти зданий. В нем, помимо преподавательских, учебных аудиторий, расположатся коворкинги, цифровая библиотека, фудкорт, фабрико-лаборатория, книжные и сувенирные магазины, а также парковки для каршеринга и кикшеринга.

Фото: пресс-служба "ИТМО Хайпарка"

Апартаменты общежитий будут состоять из преимущественно 1- или 2-комнатных квартир, в которых смогут жить один-три человека. В каждой квартире предусмотрены своя кухня и раздельный санузел. Также будут построены квартиры, адаптированные для маломобильных горожан.

Студенческий клуб будет создан в виде медиакомплекса, в котором можно провести мероприятие на 500 человек в стиле TED, записать подкаст или тизер для своего проекта.

Одновременно с кампусом Университета ИТМО появятся первые жилые дома в городе-спутнике Южном – так преподаватели, студенты и резиденты "ИТМО Хайпарка" будут обеспечены качественной инфраструктурой для жизни, работы и отдыха.

Главное фото: пресс-служба "ИТМО Хайпарка"