Петербургу выделят 15 млрд на развитие трамвайной инфраструктуры

Новая линия соединит развивающиеся районы города.

В четверг, 20 января, стало известно, что Петербургу "ДОМ.РФ" выделит 15 млрд на развитие трамвайной инфраструктуры. На сегодняшний день компания проводит экспертизу инфраструктурного проекта, связанного с развитием сети.

Как рассказала директор ДОМ.РФ Марина Слуцкая, речь идет о строительстве десятков километров трамвайных путей и объектов, необходимых для их последующего обслуживания. Новая линия соединит развивающиеся районы города.

Добавим, что сейчас на рассмотрении в ДОМ.РФ находятся четыре инфраструктурных проекта от регионов Северо-Западного федерального округа. Их общий размер превысит 17 миллиардов рублей. Проекты предусматривают строительство социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что "Пятиконечная" пробка образовалась на Светлановской площади из-за ДТП с трамваем. В красный цвет окрасились все подъезды к площади.

Фото: Piter.tv