  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Пятиконечная" пробка образовалась на Светлановской площади из-за ДТП с трамваем
Сегодня, 14:36
146
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

"Пятиконечная" пробка образовалась на Светлановской площади из-за ДТП с трамваем

0 0

В красный цвет окрасились все подъезды к площади.

Днем 19 января в Выборгском районе Петербурга образовалась огромная пробка. По словам очевидцев, на Светлановской площади трамвай сошел с рельсов.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", в красный цвет окрасились все пять подъездов к площади. Из-за аварии машины стоят во всех направлениях – проспект Энгельса (обе стороны), Испытателей, Светлановский проспект и 2-й Муринский. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее мы писали, что в аварии пострадал человек со стоящей машиной на КАД Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Казанцев, скрин / Яндекс.Пробки

Теги: авария, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии