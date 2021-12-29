"Пятиконечная" пробка образовалась на Светлановской площади из-за ДТП с трамваем

В красный цвет окрасились все подъезды к площади.

Днем 19 января в Выборгском районе Петербурга образовалась огромная пробка. По словам очевидцев, на Светлановской площади трамвай сошел с рельсов.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", в красный цвет окрасились все пять подъездов к площади. Из-за аварии машины стоят во всех направлениях – проспект Энгельса (обе стороны), Испытателей, Светлановский проспект и 2-й Муринский. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее мы писали, что в аварии пострадал человек со стоящей машиной на КАД Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Казанцев, скрин / Яндекс.Пробки