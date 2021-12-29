В аварии пострадал человек со стоящей машиной на КАД Петербурга

Столкнулись три автомобиля.

Во вторник, 18 января, на юго-западе КАД, у съезда с внешней стороны в Старый Петергоф Петербурга произошла авария. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Судя по опубликованным кадрам, одна из машин превратилась в груду металлолома, у второй машины пострадала передняя часть.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" пояснили, что авария произошла утром, около 9 часов, на 102-м километре. Столкнулись три машины: одна легковая врезалась в попутную легковушку, которая стояла на "аварийке", а затем столкнулась с третьим участником.

В результате пострадал человек. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Уточняется, что к дорожным службам нет претензий.

Напомним, что на КАД часто наезжают на стоящие автомобили. В среднем, по данным "Фонтанки", это происходит через 5-8 минут после остановки. В случае ЧП эксперты убедительно просят отъехать на полосу безопасности и уйти за барьерное ограждение.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте