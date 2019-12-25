Петербург получил ещё 781 миллион рублей на борьбу с коронавирусом

Средства пустят на закупку СИЗ для медиков и оснащение дополнительного коечного фонда.

Правительство России выделило Петербургу еще 781,4 миллиона рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. Город получил дотацию по ходатайству губернатора Александра Беглова, сообщили в пресс-службе Смольного 30 апреля.

Отмечается, что средства направят на оснащение дополнительного и перепрофилируемого коечного фонда в городских больницах и клиниках, обеспечение этих медучреждений системой централизованного кислородного снабжения и на покупку средств индивидуальной защиты для медиков.

Кроме того, в бюджет Петербурга поступили средства по соглашению Беглова с Минфином России. Договор касался оснащения учреждений, лечащих людей по направлениям пульмонология, анестезиология и реаниматология при инфекционных заболеваниях.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы смогут бесплатно сдать тест на коронавирус на дому.

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