Петербургу выделили 2 млрд рублей на строительство соцобъектов

По словам губернатора, на прошлой неделе город приобрел ряд зданий и помещений под социальные объекты.

Стало известно, что из федерального бюджета Петербургу выделят 2 млрд на ближайшие два года. об этом рассказал в эфире "Радио России" губернатор Александр Беглов.

По словам губернатора, на прошлой неделе город приобрел ряд зданий и помещений под социальные объекты. Добавим, что в 2018 году было 104 недостроенных социальных объекта, сейчас осталось восемь. За последние три года в городе открылись 94 детских сада и 31 школа.

Ранее Ленобласть перевыполнила президентский план по жилищному строительству почти в два раза. При показателе обеспеченности в 1 квадратный метр на человека область достигла уровня 1,8 "квадрата" на человека и выбилась в лидеры по строительству в стране.

Фото: Piter.tv