Ленобласть перевыполнила президентский план по жилищному строительству почти в два раза

При показателе обеспеченности в 1 квадратный метр на человека область достигла уровня 1,8 "квадрата" на человека и выбилась в лидеры по строительству в стране.

В правительстве Ленинградской области 10 декабря прошло совещание по итогам работы строительной отрасли в 2021 году. Успехи и проблемы отрасли обсуждали губернатор ЛО Александр Дрозденко, замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, зампред Правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Как заметил в начале выступления Дрозденко, область вырвалась в лидеры РФ по застройке: к началу декабря на территории региона ввели в эксплуатацию 3,3 миллиона квадратных метров жилья, большую часть которого составило индивидуальное жилое строительство (ИЖС). Все это привело к общему показателю обеспеченности в размере 1,8 квадратного метра на человека, что почти в два раза больше установленного президентом показателя в 1 "квадрат". Результаты области оценил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Вы молодцы, вы действительно много строите. Ваша команда работает как часы. Никита Стасишин

Плановые показатели на 2022 и 2023 год, добавил Евгений Барановский, область уверенно выполнит, поскольку "видит потенциал для роста по строительству многоквартирных домов". Есть у правительства и планы по развитию новых кварталов, например, Новосаратовки – там предполагается построить порядка 4 миллионов квадратных метров жилья.

Также Дрозденко поделился проблемами, с которыми пришлось столкнуться области: среди них оказались дефицит социальных объектов, неразвитая инженерная и дорожная инфраструктура, обманутые дольщики. Соцобъекты Ленобласть теперь будет строить по программе "Социальные объекты в обмен на налоги", выкупая детсады и школы по пропорции "33% средств – из бюджета области, 67% – из бюджета застройщиков". План предполагает возведение 220 соцобъектов по этой программе до 2036 года. С дорожной инфраструктурой область намерена решать проблему жестче.

Конечно, есть проблемы в Кудрово, Мурино, Янино, Всеволожске в утренний и вечерний час-пик. Но мы уже открыли выезд на Подвойского в Кудрово и сняли напряг, планируем развязку и реконструкцию улицы Центральной и выход на Муринское шоссе совместно с ИКЕЕЙ. Новый генплан предусматривает значительное строительство жилья, и нам нужно решать серьезную транспортную проблему. Без решения схемы движения общественного транспорта и развития улично-дорожной сети и без графика реализации схемы мы не будем разрешать строительство. Александр Дрозденко

Губернатор отметил, что за последние пять лет область потратила более 10 миллиардов бюджетных средств на решение проблем в Мурино и Кудрово при общем бюджете в 20 миллиардов.

Проблему обманутых дольщиков, по словам Дрозденко, есть шанс решить к 2024 году. На данный момент область привлекает застройщиков через определенные бонусные программы и прозрачный механизм привлечения средств компаний.

Успехами области губернатор считает программу аварийного жилья, которая работает за счет обмена расселяемого жилья на новопостроенные дома, а также программу "Комфортная среда", в ходе которой жителей региона обеспечивают новыми парками, дворами, площадками.

Никита Стасишин, в свою очередь, отметил, что количество разрешений на строительство в Ленобласти за последний год выросло на 350%, несмотря на увеличение цены за квадратный метр. Сейчас в стадии строительства находятся свыше 6,5 млн квадратных метров. До конца года, заявил Стасишин, министерство намерено принять закон для удобства ИЖС.

Все льготные и ипотечные программы направят на комплексное развитие территорий под индивидуальное жилое строительство. Это то, что даст возможность людям еще в большем объеме приобретать ИЖС. Мы возьмем обязательство по обеспечению транспортной и дорожной инфраструктуры для территорий под ИЖС. Никита Стасишин

Также замминистра призвал застройщиков обратить особое внимание на разрешения, выданные и продленные Госстройнадзором в качестве кризисных мер в пандемийном апреле: Стасишин попросил, чтобы все жилье по этим разрешениям достроили, и люди получили свои квартиры.

В планах у областного правительства сдерживание цены на квадратный метр жилья во избежание роста очередей в садики и школы, работа с льготной ипотекой для поддержания спроса населения и сохранение темпа работы по программе "Образование": оптимальным результатом назвали три школы и 12 детсадов в год.

Фото: Piter.TV