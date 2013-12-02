При этом в понедельник всё еще будет снежная и ветреная погода.

Петербургу прогнозируют скорое наступление весны. Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook написал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его информации, Северную столицу ждет потепление.

Соскучились по теплу? Начинаем весну! Михаил Леус

По данным синоптика, уже во вторник, 23 марта, в Северной столице ожидается потепление до +4…+6 градусов, а до конца недели – порядка +6…+9 градусов, преимущественно без осадков.

По данным ГУ МЧС, в ночь на 22 марта в Петербурге ожидаются порывы ветра местами до 15 м/с. Днем облачно, небольшой снег, местами мокрый снег. Ветер днем – северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус, на дорогах гололедица.

Ленобласть ждет комбо осадков: снег, дожди и метели.

Фото: Piter.tv