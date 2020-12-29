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Петербургу выделят средства из федерального бюджета на развитие спортивных учреждений
Сегодня, 15:42
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nadezhda_sib

Петербургу выделят средства из федерального бюджета на развитие спортивных учреждений

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В общей сложности будет выделено около 100 млн рублей.

В 2021 году Петербургу выделят из федерального бюджета 6,7 млн рублей на региональный проект по созданию условий для занятий массовым спортом, подготовке спортивного резерва и повышение обеспеченности спортивными объектами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Городское правительство одобрило ряд проектов, связанных с физической культурной и спортом. Министерство спорта РФ будет выделять средства на разные цели. Так, например, на приобретение оборудования и инвентаря направят 4,4 млн рублей. На модернизацию футбольных полей в трех учреждениях спортивной подготовки — 40 млн рублей, всего же на это потребуется 96 млн рублей. Речь идет о спортивной школе №2 Василеостровского района, школе олимпийского резерва им. Коренькова  и спортивно-оздоровительном комплексе "Ижорец". 

В 2021 году укрепят травяное покрытие футбольного поля в спортивной школе олимпийского резерва в Зеленогорске, а искусственное покрытие на поле получит спортивная школа по футболу Пушкинского района. В Центре физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района появится комплекс оборудования для искусственного покрытия. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти выкупят в Парголово помещения для лыжной школы олимпийского резерва. 

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: спортивные объекты, федеральный бюджет, физическая культура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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