Петербургу выделят средства из федерального бюджета на развитие спортивных учреждений

В общей сложности будет выделено около 100 млн рублей.

В 2021 году Петербургу выделят из федерального бюджета 6,7 млн рублей на региональный проект по созданию условий для занятий массовым спортом, подготовке спортивного резерва и повышение обеспеченности спортивными объектами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Городское правительство одобрило ряд проектов, связанных с физической культурной и спортом. Министерство спорта РФ будет выделять средства на разные цели. Так, например, на приобретение оборудования и инвентаря направят 4,4 млн рублей. На модернизацию футбольных полей в трех учреждениях спортивной подготовки — 40 млн рублей, всего же на это потребуется 96 млн рублей. Речь идет о спортивной школе №2 Василеостровского района, школе олимпийского резерва им. Коренькова и спортивно-оздоровительном комплексе "Ижорец".

В 2021 году укрепят травяное покрытие футбольного поля в спортивной школе олимпийского резерва в Зеленогорске, а искусственное покрытие на поле получит спортивная школа по футболу Пушкинского района. В Центре физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района появится комплекс оборудования для искусственного покрытия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти выкупят в Парголово помещения для лыжной школы олимпийского резерва.

Фото: Piter.TV