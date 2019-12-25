Власти выкупят в Парголово помещения для лыжной школы олимпийского резерва

В помещениях появится спортзал для занятий прыжками на батуте.

Петербург выкупит помещения для спортивного зала школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района. Пять нежилых пространств находятся в доме № 3 строение 1 по улице Николая Рубцова в Парголово. Соответствующее постановление 24 декабря подписал губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что приобретаемые помещения находятся на территории жилого комплекса "Северная долина", сейчас там нет госучреждений для занятий спортом. Помещения планируют закрепить на упомянутой спортивной школой, в них откроют новый спортивный зал для занятий прыжками на батуте – такие тренировки необходимы для подготовки спортсменов сборных команд Петербурга и России.

Известно, что поручение о создании батутного центра в школе олимпийского резерва дал президент РФ Владимир Путин после встречи с участниками Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в минувшем июле.

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