Петербургу понадобится больше 5 лет на вакцинацию от коронавируса всех жителей

Вакцинация от COVID-19 начала в Петербурге 26 декабря 2020 года.

Эксперты выяснили, сколько лет понадобится Петербургу, чтобы вакцинировать всех жителей. Об этом сообщило издание Peterburg2.ru.

Вакцинация от COVID-19 начала в Петербурге 26 декабря 2020 года, на данный момент оба компонента вакцины сделали 2,4% населения города. За сутки в городе в среднем около 3000 человек заканчивают второй этап вакцинации. Если темпы останутся такими же, то на вакцинацию всего населения понадобится 5 лет и 4 месяца.

При этом в марте среднее число ежедневно вакцинированных выросло до 7000 человек в день. Если город сохранит указанные темпы, тогда привить всех удастся чуть больше, чем за два года.

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Фото: Piter.tv