Петербуржцам пообещали потепление на выходные

Днем в субботу, 28 сентября, ожидается до плюс 11-13 градусов.

Ближайшие выходные дни порадуют петербуржцев теплой погодой. В ночь на субботу, 28 сентября, в Петербурге пройдет небольшой дождь, а утром город накроет туман. Днем ожидается потепление до плюс 11-13 градусов. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Такую же погоду синоптики обещают в воскресенье. Однако днем 29 сентября стоит ждать кратковременных дождей. Петербуржцев предупреждают, что это будут последние теплые и почти сухие дни перед холодной и сырой осенью.

В понедельник, 30 сентября, температура пойдет на понижение. К началу следующей недели горожанам следует подготовить зонтики и дождевики.

Ранее мы писали о дне осеннего равноденствия.

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