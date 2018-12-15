День осеннего равноденствия 2019: история, поверья

Piter.TV рассказывает об истории и поверьях этого земного явления.

В понедельник, 23 сентября, в 10 часов 50 минут по московскому времени (в 07:50 по Всемирному времени) Солнце в очередной раз пересекло небесный экватор и перешло из северного полушария в южное. Это значит, что сегодня наступил День осеннего равноденствия. Piter.TV рассказывает об истории и поверьях этого земного явления.

День осеннего равноденствия 2019

Солнце движется по созвездию Лев до 17 сентября. Затем оно переходит в созвездие Дева и остается в нем до конца месяца. В это время активность дневного светила уменьшается с каждым днем и 23 сентября достигает осеннего равноденствия. После этого продолжительность светлого времени суток становится короче, а темного длиннее.

В День осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке, а заходит точно на западе. В народе бытует мнение, что в этот день начинается вторая половина бабьего лета, и по поверью, какая погода будет 23 сентября, такой будет вся оставшаяся осень.

На Руси День осеннего равноденствия считался праздником. Его отмечали пирогами с капустой, брусникой и мясом. Также в этот день устраивали народные гуляния. Вечером в оконные рамы вставляли рябиновые кисти вместе с листьями. Считалось, что когда Солнце начнет слабеть, рябина будет охранять дом от сил тьмы.

В Японии День осеннего равноденствия считается официальным праздником и отмечается с 1878 года. В этот день японцы исполняют древние обряды буддийского праздника Хиган и вспоминают умерших предков. Накануне они проводят тщательную уборку дома, особенно домашнего алтаря с фотографиями и вещами ушедших родственников. Также в День осеннего равноденствия в Японии принято сажать цветы, выставлять на улицу ритуальную еду и подношения. В этот день готовятся исключительно вегетарианские блюда из овощей, бобов и грибов.

В Мексике День осеннего равноденствия также считается особенным праздником. Местные жители стараются посетить знаменитую пирамиду Кукулькан (на языке майя "пернатый змей") в древнем городе Чичен-Ице. Именно в день, когда продолжительность светлого времени суток равна темному, лучи солнечного света проектируют тени платформ на край главной лестницы пирамиды. По мере того, как Солнце опускается, тень принимает все более четкие очертания. Ее хвост спускается с верхней платформы, тело тянется вдоль лестницы, а голова опускается на землю. Световая иллюзия длится ровно 3 часа 22 минуты. В это время нужно оказаться на вершине пирамиды и загадать желание, которое, по поверью, обязательно сбудется.

Фото: pixabay.com, Википедия