Петербургу грозит дефицит рыбы и рост цен на морепродукты

Санкт-Петербург столкнулся с острым дефицитом рыбы и резким ростом цен, вызванным системными проблемами в логистике. Согласно данным "Делового Петербурга", поставки морепродуктов в город стали нерентабельными как морским, так и железнодорожным транспортом. Основные сложности включают отсутствие судозаходов по Северному морскому пути в 2025 году, двукратное превышение ставок фрахта по сравнению с европейскими направлениями, прекращение государственных субсидий на каботажные перевозки и сохраняющуюся зависимость от иностранного рефрижераторного оборудования.

По словам директора по развитию компании "Полярная звезда" Антона Вострикова, перевозка одного контейнера с 27 тоннами рыбы с Дальнего Востока в Петербург обходится в 750 тысяч рублей, что увеличивает стоимость каждого килограмма продукции на 28 рублей. При этом, как подсчитал президент АО "Евросиб СПб-ТС" Дмитрий Никитин, конечная цена формируется с существенной наценкой ретейлеров: если килограмм горбуши во Владивостоке стоит 300 рублей, то после расходов на хранение (+1 рубль) и железнодорожную перевозку (+15 рублей) ретейлеры добавляют еще 180 рублей.

Ситуацию усугубляет прекращение в 2025 году государственных субсидий на каботажные перевозки между портами Северо-Запада и Дальнего Востока, хотя программа была рассчитана до 2035 года. При этом сохраняется зависимость от иностранных рефрижераторных установок, а российских аналогов для их замены пока не существует. На этом фоне подписанный на Международном рыбопромышленном форуме меморандум между Россией и Вьетнамом о развитии взаимной торговли рыбопродукцией пока не содержит конкретных механизмов решения транспортных проблем, что оставляет вопрос доступности рыбы для петербуржцев открытым.

