Производители шоколада в Петербурге испытывают трудности из-за подорожания какао-бобов

Производители шоколада в Санкт-Петербурге испытывают трудности из-за подорожания основного ингредиента — какао-бобов, пишет издание "Деловой Петербург". Рост биржевых цен на этот продукт начался ещё в 2023 году, что вынудило местные фабрики и небольшие мастерские поднять розничные цены на свою продукцию.

Несмотря на некоторое снижение стоимости какао-бобов в последнее время, российские кондитеры продолжают увеличивать цену товаров. Это связано не только с дорогими исходниками, но и с ростом затрат на упаковку, логистику и проблемами импорта некоторых компонентов. Некоторые предприятия даже стали сокращать массу шоколадных плиток и снижать долю какао в рецептуре.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, производители закупали ингредиенты заблаговременно по высоким ценам, поэтому ощутимое снижение стоимости товара возможно лишь спустя несколько месяцев, когда будут исчерпаны запасы, приобретённые ранее.

Фото: Pxhere