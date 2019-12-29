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Петербургскую зиму 2019-2020 признали самой теплой за всю историю города
Сегодня, 18:00
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Петербургскую зиму 2019-2020 признали самой теплой за всю историю города

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В среднем температура держалась на +8 градусов.

Петербургская зима в 2020 году стала самой теплой за всю историю города, побив температурные рекорды. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на главного синоптика Петербурга Александра Колесова.

Практически всю зиму температура держалась на уровне +8 градусов по Цельсию, снег и лед появлялись на улицах нечасто. Метеонаблюдения, позволившие отслеживать температурные рекорды, в Петербурге начали проводить с 1740-х годов.

Ранее мы писали, что в Росгидромете пообещали аномально теплый март.

Фото: pixabay

Теги: погода, теплая зима
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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