Петербургскую "умную" куртку протестируют на Эльбрусе

Ученые разработали "умную" куртку со встроенными обогревающими элементами.

Петербургские ученые разработали "умную" куртку со встроенными обогревающими элементами. Изобретение протестируют на Эльбрусе в сентябре этого года, передает телеканал "Санкт-Петербург" в четверг, 1 июля.

В настоящий момент в швейном цеху закончилась работа на курткой, в скором времени она вернется в лабораторию на доработку. По словам руководителя проекта по созданию инновационного текстиля Ольги Москалюк, за счет обогревающих элементов куртка способна самостоятельно нагреваться вплоть до 40 градусов. В основе изобретения –электропроводящая ткань, которую ученые создали за счет пропитки углеродными нанотрубками.

При создании куртки ученые консультировались с альпинистами, чтобы сделать её максимально комфортной и полезной. По словам альпинистов, греющие элементы лучше расположить на руках и животе.

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