Петербургскую спортсменку оштрафовали за запрещенные вещества в допинг-пробе

У девушки в крови нашли запрещенную субстанцию фуросемид, которая относится к классу S5 запрещенного списка ВАДА 2023 года.

Петербургскую спортсменку привлекли к административной ответственности за нарушения в сфере предотвращения допинга. Речь идет о мастере спорта международного класса Дарье Назуковой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Пробы взяли 18 сентября 2023 года на чемпионате России по прыжкам на батуте в Петербурге. Соревнования проходили во дворце спорта "Юбилейный".

У девушки в крови нашли запрещенную субстанцию фуросемид, которая относится к классу S5 запрещенного списка ВАДА 2023 года.

Спортсменка полностью признала вину. Девушка раскаялась в своем поступке и попросили уменьшить размер штрафа. Она добавила, что не работает и является студенткой. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

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Фото: Piter.tv