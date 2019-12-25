Петербургскую систему "Безопасный город" оценили и рекомендовали другим регионам России

Система реагирует на ЧС и решает повседневные вопросы.

Система "Безопасный город", начавшая работать в Петербурге в 2017 году, получила высокую оценку на федеральном уровне и была рекомендована другим регионам России. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании 13 августа.

Единая информационная система "Безопасный город" позволяет реагировать на ЧС и решать повседневные вопросы, в инфопространстве присутствуют блоки "безопасность населения и муниципальной инфраструктуры", "безопасность на транспорте", "экобезопасность" и "координация работы служб". Также в систему входят служба 112 и городская сеть видеонаблюдения с 50 тысячами видеокамер. Отмечается, что к 2025 году их число хотят увеличить до 178 тысяч, создав сквозную систему видеоидентификации.

Беглов поручил развивать "Безопасный город", улучшить смс-информирование горожан о надвигающейся плохой погоде.

Ранее мы рассказывали, что Беглов поручил ремонтировать жилые дома в Петербурге комплексно.

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