Беглов поручил ремонтировать жилые дома в Петербурге комплексно

Также градоначальник упомянул об "умных" домофонах.

Губернатор Петербурга поручил комплексно подходить к ремонту домов: приводить в порядок не одну часть, а все сразу. Об этом Александр Беглов сказал во время рабочего объезда в Приморском районе 12-го августа, передала пресс-служба Смольного.

По словам градоначальника, нужно одновременно заниматься кровлей, подвалами и системой теплоснабжения. При подготовке домов к зиме нужно устанавливать соответствующее оборудование, благодаря которому благодаря которому показания общедомового счетчика автоматически отправляются в теплоснабжающую организацию. Это дает ей возможность регулировать подачу тепла.

Кроме того, Беглов заявил о необходимости внедрения системы "умных" домофонов. С помощью нее жильцы смогут управлять открытием дверей через приложение. Таким образом, участковым и врачам скорой помощи не придется звонить кому-то и просить открыть дверь, так как у них тоже будет доступ. На данный момент такая система есть в 11 районах Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Фрунзенском районе комплексно обновляют панельные многоэтажки.

Фото: gov.spb.ru