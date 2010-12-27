Школу Калининского района оштрафовали за полчища тараканов в столовой

Родители учеников пожаловались детскому омбудсмену Светлане Агапитовой.

Одну из школ в Калининском районе Петербурга оштрафовали за антисанитарию в столовой. Родители учеников пожаловались уполномоченному по правам ребенка Светлане Агапитовой на полчища тараканов в учебном заведении. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.

Петербуржцы рассказали, что проблема с тараканами в школе существует давно, однако раньше насекомых было меньше. Когда родители попросили руководство учреждения провести дезинсекцию, им заявили, что она уже проводилась летом, а сейчас сделать это невозможно из-за детей. Кроме того, руководство школы намекнуло особо недовольным родителям сменить учебное заведение ребенка.

Тогда горожане обратились за помощью к детскому омбудсмену Светлане Агапитовой. Ей удалось выяснить, что администрация района знает о проблеме и подала заявку в специализированную СЭС службу. Здоровьем детей также обеспокоились в районной прокуратуре. Специалисты надзорного ведомства выявили нарушения и оштрафовали юридическое лицо.

Представители Роспотребнадзора подтвердили информацию о тараканах. Специалисты дважды приезжали в школу и травили вредителей. В конце месяца насекомых в учебном заведении не было.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор забраковал питание детей во многих петербургских школах и садах.

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