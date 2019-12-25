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Петербургскую школьницу три года насиловал отчим
Сегодня, 14:09
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ruzannar

Петербургскую школьницу три года насиловал отчим

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Девочка обратилась в центр психологической помощи.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохрнаительных органах, 20 марта в полицию поступил звонок от директора центра психологической, медицинской и социальной помощи.

Женщина сообщила, что 19 марта им позвонила девочка 2003 года рождения и сообщила о том, что её насилует отчим.

По словам несовершеннолетней, сексуальное насилие происходит на протяжении трёх лет.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что полиция задержала мужчину, который приставал к девочкам в "Галерее".

Фото: Pixabay

Теги: педофилия, питер, психолог, статья, уголовноедело, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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