Петербургскую школьницу три года насиловал отчим

Девочка обратилась в центр психологической помощи.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохрнаительных органах, 20 марта в полицию поступил звонок от директора центра психологической, медицинской и социальной помощи.

Женщина сообщила, что 19 марта им позвонила девочка 2003 года рождения и сообщила о том, что её насилует отчим.

По словам несовершеннолетней, сексуальное насилие происходит на протяжении трёх лет.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что полиция задержала мужчину, который приставал к девочкам в "Галерее".

Фото: Pixabay