Петербургскую школьницу три года насиловал отчим

Как сообщил Piter.tv источник в правоохрнаительных органах, 20 марта в полицию поступил звонок от директора центра психологической, медицинской и социальной помощи.
Женщина сообщила, что 19 марта им позвонила девочка 2003 года рождения и сообщила о том, что её насилует отчим.
По словам несовершеннолетней, сексуальное насилие происходит на протяжении трёх лет.
Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что полиция задержала мужчину, который приставал к девочкам в "Галерее".
Фото: Pixabay
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