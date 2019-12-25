Полиция задержала мужчину, который приставал к девочкам в "Галерее"

Известно, что это был не первый подобный случай в торговом центре.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий по отношению к 13-летней девочке.

Известно, что 10 марта в полицию обратился мужчина с заявлением. Он сообщил, что в примерочной магазина "Бершка" в ТЦ "Галерея" преступник совершил развратные действия в отношении его малолетней дочери.

Ещё 29 марта 2019-ого года в полицию обращалась женщина с похожим заявлением. Она рассказала, что в примрочной того же магазина "Бершка" в ТЦ "Галерея" мужчина изнасиловал её несовршеннолетнюю дочь.

20 марта полиция задержала подозрваемого. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге ищут любителя детской обнаженки.

Фото: Pixabay