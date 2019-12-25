Компанию в Петербурге оштрафовали за задержку зарплаты сотрудникам

Начальство было вынуждено заплатить 40 тысяч рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга борется за выплату задержанной зарплаты для сотрудников ООО "Центурион". Как сообщили в пресс-службе ведомства, руководство компании не соблюдает требования законодательства по части периодичности сроков выплаты зарплаты.

Прокуратура возбудила в отношении начальства организации административное дело, виновников привлекли к ответственности и назначили им штраф в 40 тысяч рублей. Непосредственная выплата денег сотрудникам пока ожидается – в адрес гендиректора внесено представление, которое пока рассматривается.

Ранее мы рассказывали, что курьерам Delivery Club выплатили долги по зарплате.

Фото: Piter.TV