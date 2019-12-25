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Петербургскую компанию накажут за уничтоженный ради теплосетей газон
Сегодня, 15:01
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himif

Петербургскую компанию накажут за уничтоженный ради теплосетей газон

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Организация причинила окружающей среде ущерб в 4 млн рублей.

Петербургскую организацию "ТЭС Инжиниринг" накажут за порчу пяти тысяч квадратных метров газона. Как сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры, компания повредила зеленые насаждения во время прокладки теплосетей.

Как выяснилось, уничтожение газона ради прокладки труб происходило в отсутствие порубочного билета. Своими работами компания причинила окружающей среде ущерб в 4 миллиона рублей.

Иск о взыскании с компании ущерба в пользу города удовлетворил райсуд и поддержал Городской суд. Апелляционная жалоба ответчика отклонена. 

Ранее мы рассказывали, что власти Красносельского района занялись незаконной свалкой на Волхонском шоссе.

Фото: pixabay

Теги: газон, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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