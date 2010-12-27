Петербургскую фирму оштрафовали за рекламу на Будапештской улице

Компания не демонтировала вывеску вовремя.

Суд обязал компанию АО "Тандер" убрать рекламную вывеску на фасаде жилого дома на Будапештской улице. Ранее для этого выделили пять суток, но конструкцию удалили только частично, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Полностью вывеска исчезла только после штрафа на 30 тыс. рублей. Они добавились к предыдущему исполнительскому сбору в 50 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что российских водителей ждут новые штрафы на суммы до 2 тысяч рублей в день. Нарушителей будут выявлять с помощью камер.

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