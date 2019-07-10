Российских водителей ждут новые штрафы на суммы до 2 тысяч рублей в день

Организаторам, которые также могут нарушить правила техосмотра, также выпишут штрафы.

Во вторник, 9 июля, в основном чтении был принят закон о штрафах за оформление диагностических карт без техосмотра. Об этом сообщает издание kolesa.ru. Теперь за это нарушение водители могут схлопотать штраф 2 тысячи рублей. Нарушителей будут выявлять с помощью камер.

Организаторам, которые также могут нарушить правила техосмотра, также выпишут штрафы - вплоть до уголовной ответственности за проведение ТО без аккредитации. За преступление, совершенное группой лиц и при получении крупного дохода мошенники получат до пяти лет.

Суть законопроекта в том, что заключение по ТО нельзя будет получить без фактического прохождения техосмотра (так делает 80% водителей).

Видео: Наше видео / youtube.