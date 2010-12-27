Петербургскую дизель-электрическую подлодку отправили на испытания 

Первая модель была спущена на воду в марте 2019 года.

В пятницу, 16 августа, петербургскую дизель-электрическую подводлодку отправили на испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

Известно, что испытания подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 необходимы для того, чтобы проверить ряд корабельных систем.

В ходе заводских ходовых испытаний будет проверен ряд корабельных систем подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", включая системы связи и гидроакустики сказано в сообщении

Напомним, что Минобороны РФ и "Адмиралтейские верфи" заключили конракт на строительство этой подлодки в 2016 году. Первая модель спущена на воду в марте 2019 года в Северной столице.

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Фото:Минобороны России