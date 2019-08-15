В Петербурге хотят открыть музей археологии

По мнению эксперта, в Северной столице множество коллекций, а музея пока нет.

Сегодня, 16 августа, в России, Белоруссии и Казахстане празднуют День археолога. В связи с этим "Петербургский дневник" узнал у заместителя директора Института истории материальной культуры (ИИМК РАН) Натальи Соловьевой о дальнейших планах в сфере развития археологии в городе на Неве.

По словам эксперта, Институт планирует открыть музей археологии, в котором будут выставляться коллекции, проводиться экскурсии для туристов и местных жителей, а также рассказываться история Петербурга. Ранее ИИМК РАН имел право хранить находки не более трех лет, сейчас же удалось получить право на постоянное хранение.

Для нового музея рассматривают территорию Ново-Михайловского дворца на Дворцовой набережной. Как отметила Наталья Соколова, это требует огромных финансовых затрат, и вопрос о музее должны решать федеральные власти.

"Городу очень нужен этот музей. В культурной столице России нет отдельного самостоятельного археологического музея, а коллекций предостаточно", - подвела итоги заместитель ИИМК РАН.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что концертмейстер просит петербуржцев вернуть скрипку ее сына за 3000 евро.

Фото: v-murza.livejournal.com