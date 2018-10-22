Концертмейстер просит петербуржцев вернуть скрипку ее сына за 3000 евро

Мальчик оставил скрипку во дворе, а когда вернулся за ней, то инструмента уже не было на месте.

Жительница Московского района обратилась к петербуржцам с просьбой помочь ей найти скрипку ее сына. Об этом женщина написала в социальных сетях.

Концертмейстер рассказала, что ее сын, учащийся в средней специальной музыкальной школе, оставил инструмент по дворе дома №167 по Московскому проспекту 13 августа. Он взял скрипку с собой, чтобы позаниматься, но пошел гулять с друзьями и оставил ее на лавочке. Когда мальчик вернулся на место спустя полчаса, инструмента уже не было.

Пропажу оценили в 3800 евро.

"Большая просьба нашедшему вернуть инструмент ребенку! Мальчик очень сильно переживает, он проводит 6-9 часов в день с инструментом, это жизненно необходимо для него", - написала мама скрипача.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщина обратилась с заявлением о пропаже скрипки в полицию.

Видео: соцсети