Затворы петербургской дамбы закроют ночью из-за угрозы наводнения

К северо-западному региону подойдет обширный атлантический циклон.

В ночь на 22 октября в Петербурге закроют затворы дамбы, чтобы предотвратить угрозу наводнения. Об этом сообщили сотрудники Дирекции комплекса защитных сооружений в Instagram.

По прогнозу синоптиков, к северо-западному региону приближается обширный атлантический циклон. Из-за него в городе ожидается резкое понижение атмосферного давления и усиление юго-западного ветра до 25-28 м/с. Все это приведет к повышению уровня воды в устье Невы выше критических значений.

Затворы дамбы начнут закрывать в 02:00. Однако время может измениться с учетом погоды.

Ранее мы писали, что у петербургской дамбы выпустили в свободное плавание 12 тысяч мальков.

Фото: Instagram / dambaspb_kzs