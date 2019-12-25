Затворы петербургской дамбы закроют ночью из-за угрозы наводнения

В ночь на 22 октября в Петербурге закроют затворы дамбы, чтобы предотвратить угрозу наводнения. Об этом сообщили сотрудники Дирекции комплекса защитных сооружений в Instagram.
По прогнозу синоптиков, к северо-западному региону приближается обширный атлантический циклон. Из-за него в городе ожидается резкое понижение атмосферного давления и усиление юго-западного ветра до 25-28 м/с. Все это приведет к повышению уровня воды в устье Невы выше критических значений.
Затворы дамбы начнут закрывать в 02:00. Однако время может измениться с учетом погоды.
Ранее мы писали, что у петербургской дамбы выпустили в свободное плавание 12 тысяч мальков.
Фото: Instagram / dambaspb_kzs
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