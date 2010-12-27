Петербургскую дамбу закрыли из-за подъема уровня воды

О штормовом ветре предупреждают и завтра.

В связи с усилением ветра и прогнозируемым повышением уровня воды, затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга закрыты от наводнений. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Решение о закрытии затвором принято из-за повышение уровня воды до опасных значений (+150… +160 см) и штормового ветра, достигающего 17 м/с. Работа по закрытию всех затворов КЗС ведется с 14:00.

"Планируется, что в 16:00 движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру будет остановлено Капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Движение автомобилей по САД КЗС осуществляется в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Затворы дамбы будут закрыты до улучшения погодных условий.

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