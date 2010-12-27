МЧС предупредило о штормовом ветре в Петербурге в понедельник

Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило, что 16 сентября в городе ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Северной столице в понедельник ожидается облачная с прояснением погода. Днем возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью будет от +9 до +11 градусов. Днем воздух прогреется максимум до +14 градусов.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

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