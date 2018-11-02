На автодорогу в Зеленогорске рухнуло дерево

Едва не пострадала легковушка.

Днем в воскресенье, 15 сентября, между Рощино и Зеленогорском на автодорогу рухнуло дерево. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Сообщается, что ствол дерева упал на проезжую часть, едва не придавив легковушку. Очевидцы предполагают, что причиной падения стали старость самого дерева или то, что его корни могла подмыть протекающая недалеко от трассы река.

Ствол оттащили к обочине общими усилиями автомобилистов.

Ранее Piter.TV сообщал, что в аварии в Ленобласти погибла трехлетняя девочка.

Видео: Piter.TV