В аварии в Ленобласти погибла трехлетняя девочка

Утром в воскресенье, 15 сентября, в Волосовском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной информации, на автодороге "Кемполово-Тосно-Выра-Шапки" водитель 1976 года рождения не справился с управлением. Автомобиль "Киа Рио" выехал на встречную полосу движения, угодил в кювет и врезался в дерево.
В результате аварии на месте погибла пассажирка – девочка трех лет. Водитель машины с тяжелыми травмами доставлен в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском районе ночью произошло смертельное ДТП.
Видео, фото: vk.com/dorinspb
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