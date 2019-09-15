В аварии в Ленобласти погибла трехлетняя девочка

Автомобиль въехал в дерево.

Утром в воскресенье, 15 сентября, в Волосовском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, на автодороге "Кемполово-Тосно-Выра-Шапки" водитель 1976 года рождения не справился с управлением. Автомобиль "Киа Рио" выехал на встречную полосу движения, угодил в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии на месте погибла пассажирка – девочка трех лет. Водитель машины с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском районе ночью произошло смертельное ДТП.

Видео, фото: vk.com/dorinspb