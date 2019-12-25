Затворы планируют закрыть во второй половине дня.

В четверг, 5 ноября, в Петербурге из-за угрозы наводнения могут закрыть дамбу. Об этом сообщили "Невским Новостям" в Дирекции комплекса защитных сооружений города (КЗС).

В связи со сложившейся погодной ситуацией затворы дамбы планируется закрыть во второй половине дня – примерно в 14-15 часов.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус предупредил петербуржцев о надвигающемся шторме. По словам синоптика, циклон с Атлантики может принести в город сильный ветер и дожди. Кроме того, существует высокая вероятность образования нагонного наводнения.

Фото: Instagram / dambaspb_kzs