Петербуржцев предупредили о возможном наводнении 5 ноября

Порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с.

В четверг, 5 ноября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять активный североатлантический циклон, центр которого выйдет на север Скандинавии. Связанные с этим атмосферным вихрем фронтальные разделы сделают погоду ветреной и вызовут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня существует высокая вероятность образования нагонного наводнения. При этом температурные показатели останутся существенно выше климатической нормы.

Днем столбики термометров в городе поднимутся до +8…+10 градусов. В Ленобласти ожидается +7…+12 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы могут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в выходные на фасаде Петропавловской крепости покажут световое шоу.

Фото: Piter.TV