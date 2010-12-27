Петербургской пенсионерке обманом продали пять шуб за полмиллиона рублей

"Иностранки" пообещали бабушке доход от их продажи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что 17 августа в полицию обратилась 72-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

По словам пенсионерки, 16 августа две неизвестные девушки подошли к ней на Сенной площади и попросили помощи. Мошенницы представились гостьями из юго-восточной Европы и уверили бабушку, что хотят продать меха в один из крупных сетевых магазинов, но сделать это могут только граждане России.

"Иностранки" пообещали женщине доход в размере 900 тысяч рублей, если она купит у них шубы всего за 500 тысяч. Пенсионерка на сделку согласилась.

Однако, когда она приехала в названный девушками магазин, ей объяснили, что шубы плохого качества и об их покупке никто не договаривался.

Правоохранители проводят проверку и разыскивают злоумышленниц.

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Фото: Pixabay