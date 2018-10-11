На Елагином острове утонул охранник парка развлечений

Мужчине было 28 лет.

В Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова на Елагином острове нашли тело утонувшего мужчины, рассказали в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Утонувшим оказался 28-летний охранник парка "Диво остров". Признаков насильственной смерти на его теле обнаружено не было. На берегу были найдены документы и одежда.

Отмечается, что до этого жена молодого человека обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа.

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