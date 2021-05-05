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Петербургского зайца вернули на пост к Петропавловской крепости: видео

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В этом году 8 мая памятнику исполняется 18 лет. 

Днём 5 мая в Петербург вернули знаменитый памятник зайцу у ведущего в Петропавловскую крепость Иоанновского моста, передаёт корреспондент Piter.tv. 

Напомним, что зайца ранее забирали в связи с ремонтом свай, на которых он и располагался. Также самого зайца необходимо было почистить и покрасить. 

Памятник зайцу открыли в 2003 году, в год празднования 300-летия Петербурга и окончания реставрационно-восстановительных работ Иоанновского моста. Авторами зверька стали скульптор Владимир Петровичев и архитектор Сергей Петченко. В этом году 8 мая памятнику исполняется 18 лет. 

Ранее мы писали, что памятник Петру I в Петропавловской крепости возглавил рейтинг самых забавных в РФ. 

Видео и фото: Piter.tv 


 

Теги: памятник зайцу, петропавловская крепость
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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