Петербургского зайца вернули на пост к Петропавловской крепости: видео

В этом году 8 мая памятнику исполняется 18 лет.

Днём 5 мая в Петербург вернули знаменитый памятник зайцу у ведущего в Петропавловскую крепость Иоанновского моста, передаёт корреспондент Piter.tv.

Напомним, что зайца ранее забирали в связи с ремонтом свай, на которых он и располагался. Также самого зайца необходимо было почистить и покрасить.

Памятник зайцу открыли в 2003 году, в год празднования 300-летия Петербурга и окончания реставрационно-восстановительных работ Иоанновского моста. Авторами зверька стали скульптор Владимир Петровичев и архитектор Сергей Петченко. В этом году 8 мая памятнику исполняется 18 лет.

Ранее мы писали, что памятник Петру I в Петропавловской крепости возглавил рейтинг самых забавных в РФ.

Видео и фото: Piter.tv





