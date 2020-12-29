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Замдиректора НИИ ЛОР отправили под домашний арест по обвинению в получении взятки
Сегодня, 17:10
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Замдиректора НИИ ЛОР отправили под домашний арест по обвинению в получении взятки

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Врач не признает своей вины и намерен дальше заниматься своей деятельностью.

Ленинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения главврачу и замдиректора ФГБУ "Санкт-Петербургский Научно-исследовательский Институт уха, горла, носа и речи" Олега Коноплеву. Он обвиняется в получении взятки и злоупотреблениями должностными полномочиями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 24 января. 

Сумма взятки составила не менее 2,1 млн рублей, а по статье о злоупотреблении полномочиями — не менее 875 тыс. рублей. 

Коноплев не признает свою вину и отказывается от дачи показаний. Просил избрать меру в пресечения в виде запрета определенных действий, которая не будет препятствовать продолжению его профессиональной деятельности.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал домашний арест по 28 февраля 2021.

Мужчину изобличили 22-го января. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: главный врач, домашний арест, лор нии, получение взятки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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