Замдиректора НИИ ЛОР отправили под домашний арест по обвинению в получении взятки

Врач не признает своей вины и намерен дальше заниматься своей деятельностью.

Ленинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения главврачу и замдиректора ФГБУ "Санкт-Петербургский Научно-исследовательский Институт уха, горла, носа и речи" Олега Коноплеву. Он обвиняется в получении взятки и злоупотреблениями должностными полномочиями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 24 января.

Сумма взятки составила не менее 2,1 млн рублей, а по статье о злоупотреблении полномочиями — не менее 875 тыс. рублей.

Коноплев не признает свою вину и отказывается от дачи показаний. Просил избрать меру в пресечения в виде запрета определенных действий, которая не будет препятствовать продолжению его профессиональной деятельности.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал домашний арест по 28 февраля 2021.

Мужчину изобличили 22-го января.

Фото: Piter.TV