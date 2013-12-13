Петербургского полицейского признали виновным во взяточничестве

В понедельник, 15 февраля, петербургский суд признал виновным в пяти эпизодах преступлении и вынес приговор инспектору Эдуарду Бендюкову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Суд выяснил, что инспектор ДПС Лавров и обвиняемый Бендюков взяли 60 тысяч рублей у водителя "Киа Рио", который предположительно находится в состоянии наркотического опьянения. Лаврова позже задержали вместе с Бендюковым и обвинили в четырех аналогичных преступлениях – инспектор признал вину и отправился отбывать наказание, однако приговор отменили и направили дело на новое рассмотрение.
Бендюков же будет отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 8 лет, а также выплатит штраф в размере одного миллиона рублей.
Ранее мы писали, что петербурженке пришлось подать в суд, чтобы забрать автомобиль с парковки Пулково.
Фото: Piter.TV
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