Петербургского полицейского признали виновным во взяточничестве

Сотрудника правоохранительных органов признали виновным в пяти эпизодах преступления.

В понедельник, 15 февраля, петербургский суд признал виновным в пяти эпизодах преступлении и вынес приговор инспектору Эдуарду Бендюкову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд выяснил, что инспектор ДПС Лавров и обвиняемый Бендюков взяли 60 тысяч рублей у водителя "Киа Рио", который предположительно находится в состоянии наркотического опьянения. Лаврова позже задержали вместе с Бендюковым и обвинили в четырех аналогичных преступлениях – инспектор признал вину и отправился отбывать наказание, однако приговор отменили и направили дело на новое рассмотрение.

Бендюков же будет отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 8 лет, а также выплатит штраф в размере одного миллиона рублей.

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Фото: Piter.TV