Петербурженке пришлось подать в суд, чтобы забрать автомобиль с парковки Пулково

Машина находится на парковке с июля 2020.

Московский районный суд Петербурга вынес решение по иску Анастасии Зеленской к оператору аэропорта Пулково ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы". Женщина не могла вернуть свой автомобиль, который третье лицо поместило на парковку аэропорта, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец указала, что 28 июля 2020 авто поместили на парковку по договору с неким Синькевичем, который не являлся собственником машины. С этого времени сотрудники "ВВСС" удерживают автомобиль. Синькевич хотел оплатить парковочное место (250 рублей), но потерял парковочный талон. За его потерю нужно было заплатить 500 рублей. По его словам, при въезде на парковку он не мог ознакомиться с правилами пользования парковочным пространством, в том числе с пунктом о штрафе за потерю талона, так как все информационные стенды находятся уже за шлагбаумом.

Суд удовлетворил иск лишь частично. Ответчик должен будет выпустить "Инфинити", но выплачивать компенсацию не придется. Истец просила взыскать по 10 тыс. рублей за каждый день, проведенный машиной на парковке.

Фото: Piter.TV