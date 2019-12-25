Петербургского пенсионера обокрали через Skype

Хакеры взломали аккаунт его родственницы.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 июля в полицию обратился пенсионер. Он заявил, что интернет-мошенники его обокрали.

Установлено, что мужчине позвонила по Skype его родственница из Москвы и попросила 30 000 рублей. Он перевёл деньги на указанный счёт, после чего поступила просьба занять ещё 27 000 рублей. Тогда потерпевший решил позвонить родственнице по телефону и выяснил, что её аккаунт был взломан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что Петербург попал в список городов с высокой киберпреступностью.

Фото: Pixabay