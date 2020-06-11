Петербургского инженера "Метростроя" задержали по делу о взятке

С апреля 2020 по октябрь 2022 года он получил более 2,7 млн рублей.

Во вторник, 15 ноября, в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении инженера 1 категории Управления по строительству метрополитена СПБ ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Его подозревают в получении взятки, пишут в пресс-службе ГСУ СК РФ по СПб.

Следствие считает, что 37-летний мужчина договорился с коллегами в АО "Метрострой Северной столицы" и ОАО "Метрострой" о липовом устройстве своего знакомого на должность проходчика и получении за него зарплаты. В результате с апреля 2020 по октябрь 2022 года он получил более 2,7 млн рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения фигуранту дела. Всех причастных к преступлению сотрудников АО "Метрострой Северной столицы" уволили. Информацию передали следственным органам.

Ранее росгвардейцы задержали петербуржца, угрожавшего пистолетом работникам ТРК. Хулигана, ранее судимого за умышленные уничтожение или повреждение имущества, а также неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за различные правонарушения, доставили в полицию.

Фото: Piter.tv

