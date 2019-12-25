Петербургского бизнесмена осудили за организацию убийства из ревности

Обвиняемый вину не признал.

В понедельник, 21 декабря, Петербургский городской суд огласил приговор в отношении петербуржца, которого обвиняли в организации убийства по найму. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

Суд установил, что летом 2012 года бизнесмен Г. Асадов убил знакомого на почве ревности к жене последнего. Он нанял двух исполнителей и пообещал каждому по 100 тысяч рублей. Известно, что один из исполнителей отказался, а второй "нанёс жертве не менее 29 ударов руками, ногами и предметом, похожим на бейсбольную биту, по голове и телу, отчего тот скончался на месте преступления". Киллер получил 200 тысяч.

Асадов вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет в исправительной колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV