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Петербургский суд признал незаконной монополию города на похороны умерших от коронавируса
Сегодня, 19:58
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smirenny

Петербургский суд признал незаконной монополию города на похороны умерших от коронавируса

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К делу привлекли также СПб ГУП "Ритуальные услуги" и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Городской суд Петербурга частично удовлетворил иск частной похоронной компании к городскому бюро, которое организует захоронение пациентов, умерших от коронавируса. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

ООО "Похоронная служба" оспаривала монополию Смольного на транспортировку, кремацию и захоронение людей с подтверждённым COVID-19. В деле фигурировали СПб ГУП "Ритуальные услуги" и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Суд признал недействительным распоряжение комитета по здравоохранению, согласно которому тела умерших от коронавируса людей могут перевозить только городские предприятия. 

Ранее мы писали, что в Петербурге развернут более двух тысяч коек для пациентов с COVID-19.

Фото: pixabay

Теги: захоронение, коронавирус, смерть от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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