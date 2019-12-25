Петербургского бизнесмена оштрафовали за незаконно взятого на работу мигранта

Мужчина долгое время уклонялся от выплаты штрафа.

Петербургские судебные приставы взыскали крупный штраф с индивидуального предпринимателя, незаконно взявшего на работу иностранца. Как сообщили в пресс-службе ведомства, бизнесмен лишился 200 тысяч рублей.

Предприниматель стал фигурантом административного дела за привлечение к труду иностранного гражданина. В срок бизнесмен не выплатил тогда еще небольшую сумму за провинность, и приставы арестовали автомобиль мужчины, выявив машину на дороге. Более серьезные меры заставили должника отреагировать и выплатить полный штраф, исполнительский сбор и расходы приставов на эвакуатор и стоянку.

Ранее мы писали, что петербургские приставы взыскали в пользу детей 136 млн рублей за четыре месяца.

Фото:Новости ФССП России / "ВКонтакте"