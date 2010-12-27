Петербургское такси "Сити-лайн" оштрафовали за работу без лицензии

Сумма штрафа составила 500 тыс. рублей.

В четверг, 11 июля Дзержинский районный суд оштрафовал петербургскую фирму по перевозке пассажиров ООО "Сити-лайн" на 500 тыс. рублей. Компанию обвинили в незаконном нанесении фирменных цветов такси на один из автомобилей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Сити-лайн" не имела разрешения на перевозку легковым такси. Одного из нарушителей задержали на Невском проспекте 29 апреля 2019 года.

В суд представитель компании не явился.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге и Ленобласти пройдет рейд против таксистов-нелегалов. С 8 по 15 июля сотрудники ГИБДД будут выявлять правонарушения среди водителей легковых такси. Также они проверят должностные лица организаций, которые осуществляют перевозку пассажиров.

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